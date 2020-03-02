منظمة الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا خارج الصين ارتفع بمعدل 9 مرات

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، ان "الفريق التابع لها سيصل غداً الى ​إيران​ لتوصيل المساعدات العاجلة لمواجهة فيروس ​الكورونا​"، مشيرة الى ان "عدد الإصابات بكورونا خارج ​الصين​ ارتفع بمعدل 9 مرات". إضغط للمزيد

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