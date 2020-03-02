انتقد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "المجلس الاحتياطي الاتحادي"، مشيرا إلى أن "​الولايات المتحدة​ يجب أن يكون لديها أدنى معدل للفائدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب منتقداً المجلس الاحتياطي الاتحادي: يجب ان يكون لأميركا أدنى معدل للفائدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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