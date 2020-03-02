الصحة القطرية: الفحوصات الطبية كشفت عن أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، أن "الفحوصات الطبية قد كشفت عن أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي تعود لمواطنين قطريين واثنتين من العمالة المنزلية كانتا بصحبتهما في السفر، ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من ايران في 27 شباط الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات حتى الآن".
ولفت البيان، الى أنه "تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة، والمصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة للغاية، والحالات الثلاث الأولى التي تم تشخيصها والإعلان عنها مؤخرا يتمتعون بوضع صحي مستقر، وهم يخضعون للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية، مضيفة أنها تواصل مراقبة من تم إخضاعهم للحجر الصحي في حال ظهور أي أعراض عليهم".
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