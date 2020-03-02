ترامب: سنسحب قواتنا من أفغانستان وعلى دول أخرى التخلص من الإرهابيين

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "اننا سنسحب قواتنا من ​أفغانستان​ ويجب على دول أخرى الآن التخلص من الإرهابيين"، مشيراً إلى أنه "ما زالت هناك حاجة لمزيد من المحادثات في أفغانستان لكننا حققنا تقدما".​​​​​​​

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