الصحة السعودية تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيران

أعلنت ​وزارة الصحة​ في المملمة العربية ​السعودية​ عن تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد لمواطن قادم من ​إيران​ عبر ​البحرين​ . وأفادت الوزارة عن أن التعامل جار مع الحالة وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من ​الأمراض​ ومكافحتها.

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