أعلن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، "رفضه تسيير أعمال ​الحكومة العراقية​"، مقترحاً "تكليف أحد نوابه أو أحد الوزراء بإدارة جلسات الحكومة وتصريف أعمالها"، داعياً "البرلمان للترتيب ل​انتخابات​ مبكرة في 2 كانون الاول المقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في كانون الاول المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.