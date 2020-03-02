إعادة باص من معبر القاع الى سوريا بعد الاشتباه بإصابة راكبة بـ"كورونا"

أعادت السلطات اللبنانية باصاً إلى ​سوريا​ من على ​معبر القاع​، بعد اشتباه الفريق الطبي بإصابة فتاة آتية من سوريا على متن باص ينقل 30 راكبا.

وعلى الأثر قامت ​بلدية القاع​ بحملة تعقيم للمعبر، على أن تقوم بحملة مماثلة في الاماكن العامة و​المدارس​ والكنائس وحافلات النقل و​مخيمات النازحين​، وستقيم على مداخل البلدة حواجز لتعقيم السيارات الداخلة لا سيما الباعة وموزعي المأكولات وحاجيات الناس. ويشار الى ان الفريق الطبي تم تجهيزه وتعزيزه.