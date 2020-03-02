إعادة باص من معبر القاع الى سوريا بعد الاشتباه بإصابة راكبة بـ"كورونا"

أعادت السلطات اللبنانية باصاً إلى سوريا من على معبر القاع، بعد اشتباه الفريق الطبي بإصابة فتاة آتية من سوريا على متن باص ينقل 30 راكبا.
وعلى الأثر قامت بلدية القاع بحملة تعقيم للمعبر، على أن تقوم بحملة مماثلة في الاماكن العامة والمدارس والكنائس وحافلات النقل ومخيمات النازحين، وستقيم على مداخل البلدة حواجز لتعقيم السيارات الداخلة لا سيما الباعة وموزعي المأكولات وحاجيات الناس. ويشار الى ان الفريق الطبي تم تجهيزه وتعزيزه.
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