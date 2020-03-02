اخبار العالم

إعادة باص من معبر القاع الى سوريا بعد الاشتباه بإصابة راكبة بـ"كورونا"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعادت السلطات اللبنانية باصاً إلى ​سوريا​ من على ​معبر القاع​، بعد اشتباه الفريق الطبي بإصابة فتاة آتية من سوريا على متن باص ينقل 30 راكبا.

وعلى الأثر قامت ​بلدية القاع​ بحملة تعقيم للمعبر، على أن تقوم بحملة مماثلة في الاماكن العامة و​المدارس​ والكنائس وحافلات النقل و​مخيمات النازحين​، وستقيم على مداخل البلدة حواجز لتعقيم السيارات الداخلة لا سيما الباعة وموزعي المأكولات وحاجيات الناس. ويشار الى ان الفريق الطبي تم تجهيزه وتعزيزه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة باص من معبر القاع الى سوريا بعد الاشتباه بإصابة راكبة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا