أمريكا تعلن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في واشنطن

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ دقائق قليلة، تسجيل حالة وفاة جديدة داخل حدودها بداعي الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز" فإن حالة الوفاة الأخيرة وقعت في ولاية واشنطن، تُعد هي الحالة الثانية بسبب كورونا داخل الولاية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت منذ قليل، عن تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات داخل البلاد إلى 22 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

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