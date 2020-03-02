- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ دقائق قليلة، تسجيل حالة وفاة جديدة داخل حدودها بداعي الإصابة بفيروس كورونا.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز" فإن حالة الوفاة الأخيرة وقعت في ولاية واشنطن، تُعد هي الحالة الثانية بسبب كورونا داخل الولاية.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت منذ قليل، عن تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات داخل البلاد إلى 22 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".
شاهد ايضًا: طرق وقائية بسيطة جدا تحميك من الإصابة بفيروس كورونا
مقدم من ديلي موشن
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعلن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.