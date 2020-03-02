البترول: الإجراءات الاحترازية كشفت عن "الكندي" المصاب بكورونا في شركة "خالدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد السيد:

أعلنت وزارة البترول، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة والسكان فرضت الحجر الطبي الكامل لمدة 14 يومًا بحقول شركة خالدة للبترول وكذلك بالمقر الرئيسى للشركة، وذلك بعد اكتشاف مهندس كندي يحمل فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أنه من خلال الإجراءات الاحترازية؛ تم اكتشاف الحالة الإيجابية للفيروس وتم التصرف مع الحالة حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها أنه فور اكتشاف الحالة الإيجابية للفيروس والتي تخص الخبير الأجنبى بالحقول؛ تم التصرف مع الحالة حسب توجيهات وزارة الصحة.

وبحسب بيان للوزارة، بدأت إدارة الحجر الطبي في فحص جميع المخالطين للمهندس، والبدء في تعقيم مقر الشركة.

وكان المهندس المصاب جاء إلى مصر فى 19 فبراير الماضي من بلاده ترانزيت عبر ألمانيا، وتم الاشتباه فى حالته منذ عدة أيام مع آخرين، وثبت أمس إيجابية حالته بمفرده وسلبية العينة لباقى زملائه.

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فرضت وزارة الصحة الحجر الطبي الكامل لمدة 14 يومًا على شركة خالدة للبترول وذلك بعد اكتشاف حامل لفيروس كورونا لمهندس كندي، حيث يتم فحص جميع المخالطين له، وتعقيم مقر الشركة.

وكان المصاب جاء إلى مصر فى 19 فبراير الماضى من بلاده ترانزيت عبر ألمانيا، وتم الاشتباه فى حالته منذ عدة أيام مع آخرين، وثبت أمس إيجابية حالته بمفرده وسلبية العينة لباقى زملائه.

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