حملة لتطهير دائري القليوبية من الإشغالات والمخالفات المرورية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شارك محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، اليوم الإثنين، رفقة اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، في حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات من الطريق الدائري في مناطق قليوب، ومسطرد والخصوص، حتى حدود محافظة القاهرة بحي المرج.

شهدت الحملة إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة، وفرض أكمنة مرورية لمراجعة التراخيص والسرفيس للسيارات الأجرة، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري بالمحافظات التي يمر من خلالها.

تفقد المحافظ أيضًا موقع إنشاء مواقف سيارات الأجرة في منطقة قليوب أسفل الدائري، حيث جرى التخطيط لإنشاء موقفين متكاملين للخدمات، أحدهما يخدم الطريق الزراعي، والآخر يخدم الطريق الدائري، كما جرى اختيار قطعة أرض لإنشاء موقف بمنطقة مسطرد أسفل الطريق الدائري.​