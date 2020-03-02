بروتوكول تعاون بين جامعة بنها و"روتاري" مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

وقع رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك، مع محافظ روتاري مصر الدكتور شريف والي.

جاء ذلك في حضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لفرع الجامعة في العبور، وأعضاء روتاري مصر وروتاري بنها الجديد.

وأعرب السعيد عن سعادته بالتعاون بين الجامعة وروتاري مصر، مؤكدًا على أهمية الجامعة كمؤسسة بحثية وأكاديمية تقدم العديد من الخدمات المجتمعية للمجتمع المحلي وبين روتاري مصر كإحدى منظمات المجتمع المدني التي لها دور كبير في مجال خدمة المجتمع.

وأكد رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على الانفتاح والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المختلفة، بما يحقق الصالح العام وخدمة أهالي القليوبية وطلاب الجامعة.

وفي كلمته، أشاد الدكتور شريف والي بدور جامعة بنها في خدمة المجتمع ودعمها للابتكار والبحث العلمي، معربًا عن سعادته بالتعاون القائم بين الجامعة وروتاري مصر.

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واستعرض والي -خلال اللقاء- أنشطة روتاري مصر المجتمعية في مختلف القطاعات، ومنها تنفيذ وصلات مياه للمنازل، والمساعدة في تطوير المستشفيات والتعليم ومحو الأمية، ودعم مشروعات المرأة المعيلة والمشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وقالت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة إن بروتوكول التعاون بين الجامعة والروتاري يتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة، منها تمكين ودعم المرأة المعيلة عن طريق تقديم الروتاري قروض حسنة يتم اختيارهن عن طريق الجامعة بعد دراسة حالتهن الاجتماعية، وكذلك مشاريع طبية عن طريق تنظيم حملات للتبرع بالدم، واشتراك عدد من شباب الجامعة بمعسكرات تدريب الشباب التي يقوم بها الروتاري.

وأشارت مصطفى إلى أن التعاون يتضمن مجال محو الأمية من خلال تدريب بعض شباب الجامعة من كليات الآداب والتربية على الطريقة الحديثة والمتخصصة لتدريس محو الأمية، وتدريب وتأهيل الممرضات من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل للممرضات التي تقوم بها الجامعة (كلية التمريض)، مؤكدةً أن الروتاري به مدربين على درجة عالية من الكفاءة، ومن الممكن المساهمة في هذا المشروع التدربيي الهادف.

كما يشمل التعاون توفير قروض دوارة ودعمها من الروتاري، بالتعاون مع الجامعة، وتنظيم مبادرة فرصة من خلال توفير الفرصة الصالحة لإمكانيات الشباب، ودعم المشروعات الصغيرة، وكذلك التمويل والتسويق لأي مشروع شبابي عن طريق التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، فضلاً عن إقامة معارض ملابس بأسعار رمزية لطلاب الجامعة وكذلك دعم الجامعة لإنشاء نادي روتاري جديد ببنها.

من ناحية أخرى، شهد رئيس جامعة بنها ومحافظ روتاري مصر، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والحاضرين، زراعة شجرة الصداقة بين الجانبين، ومشاركة طلاب فرع الجامعة بالعبور في زراعة 250 شجرة مثمرة، وذلك فى إطار مبادرة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، لزيادة المساحات الخضراء بالأشجار المثمرة داخل الكليات.​