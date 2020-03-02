محافظ السويس: نفحص أطقم السفن العابرة القناة والمترددة على الموانئ تحسبًا لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أكد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر أن إجراءات وقائية عدة تتخذها إدارة الحجر الصحي في جميع موانئ المحافظة، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأوضح المحافظ أن توجيهات مشددة تلقاها مسؤولو الحجر الصحي بضرورة الصعود على مُتن السفن العابرة لقناة السويس، وكذلك المتجهة الى أرصفة موانئ بورتوفيق والأدبية والسخنة، أثناء توقفها في منطقة الانتظار؛ لفحص أطقمها من البحارة والعاملين.

Advertisements

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الإثنين، في حضور مدير الصحة، ومديري إدارات العلاج الحر والطب الوقائي والأمراض المتوطنة، وأصحاب المستشفيات الخاصة.

وفي السياق، وجه المحافظ بالمتابعة الدائمة من جميع الأطباء، والاهتمام بالنظافة العامة داخل جميع المستشفيات، ورصد أية حالة قد يشتبه في إصابتها بالفيروس الجديد.

وطالب المحافظ بنشر التوعية وإعداد ندوات تثقيفية لجميع العاملين بالمستشفيات الخاصة، وتحري الدقة، وعدم إثارة الشائعات، ونشر معلومات أو بيانات عن وجود إصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه بالإصابة، قبل التأكد من صحة ذلك وإخطار وزارة الصحة بذلك.