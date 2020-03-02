مد فترة صرف أسمدة المحاصيل الشتوية في الوادي الجديد 13 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد المهندس إسماعيل رضوان، اليوم الإثنين، مد فترة صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية حتى 15 مارس الجاري.

وأضاف رضوان، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم صرف سماد نترات الأمونيوم بنسبة 33.5% أزوت؛ لزيادة إنتاجية فدان القمح في ظل موجة الصقيع التي شهدتها المحافظة الفترة الماضية.

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وفي السياق، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى مرور دوري على الحقول للتأكد من الاهتمام بمواعيد الري والتسميد ومقاومة الحشائش، موضحًا أن ذلك يجرى تحت رعاية مشرفين زراعيين بالوحدات الزراعية المختلفة في القرى والمدن.

كما لفت إلى أن مساحة الزمام المنزرع على مستوى المحافظة بالمحاصيل المختلفة يبلغ 431 ألفًا و443 فدانًا بينها 192 ألفًا و302فدان منزرع بالقمح، موضحًا أن المحافظة تستهدف التوسع المستمر كل عام في المساحات المنزرعة وحصرها، وذلك لصرف كميات الأسمدة للموسم الشتوي والصيفي.

وأكد على عدم وجود عجز في كميات الأسمدة، قائلاً: "لدينا كميات آمنة بالمخازن تتعدى الـ2500 طن وسط إشراف زراعي مستمر لضمان حصول المزارعين على الأسمدة المستحقة طبقا للمحاصيل المنزرعة والحصر الزراعي السنوي".