3 دول أوروبية تعلن عن مساعدات طبية ومالية لإيران

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، عن مساعدات طبية ومالية لإيران لمكافحة فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى مؤخرًا في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن وصول فريق فني تابع للمنظمة إلى إيران، لدعم جهود التعامل مع فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في المنطقة في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين أصيبوا بعدوى كورونا، بما في ذلك نائب وزير الصحة إيرج حريرجي، كما تحدثت أنباء عن إصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية حاليا بالفيروس.

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وبحسب كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية فإن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وتشهد إيران أعلى عدد وفيات بالفيروس خارج الصين التي نشأ فيها المرض، كما أعلنت عدة دول في المنطقة عن ظهور حالات إصابة لديها لأشخاص سافروا إلى إيران.

وأضاف جهانبور خلال حديثه في مؤتمر صحفي: "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978، وعدد الوفيات 54"، داعيا الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء بالمنازل.