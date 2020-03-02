لبنان يعلن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين داخل لبنان إلى 13 حالة وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية - في بيان اليوم الإثنين أن الحالات الثلاث المصابة بالفيروس، ثبتت مخبريا، وتعود لأشخاص خالطوا إحدى الحالات التي سبق وجرى تشخيصها سابقا، وأنهم كانوا في "الحجر المنزلي" وأن الوزارة كانت تقوم بمتابعتهم، لافتة إلى أنه بمجرد ظهور العوارض عليهم تم إجراء الفحص المخبري لهم والذي جاءت نتيجته إيجابية وتفيد إصابتهم بالفيروس.



على صعيد متصل، أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، والمشكلة من قبل الحكومة اللبنانية، بإصدار وزارة الصحة لإجراءات محددة للمؤسسات التي تتعامل مع جمهور المواطنين اللبنانيين، وأن تقوم الإدارات العامة المختصة بمتابعة التزام اللبنانيين القادمين من المناطق الموبوءة بإجراءات الحجر المنزلي، وإغلاق المؤسسات الدراسية حينما يقتضي الأمر، وإعلام الرأي العام أن لبنان ليس بلدا موبوءا وخال من الانتشار المحلي للفيروس.

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من جانبها، أكدت وزارة الداخلية اللبنانية أنها اتخذت الإجراءات

اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في السجون، موضحة أنه جرى تزويد السجون بالأجهزة اللازمة للكشف عن الإصابة بالفيروس.



وكانت السلطات اللبنانية قد قررت مؤخرا تعليق العمل بالدراسة وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية في عموم لبنان لمدة أسبوع كإجراء احترازي خشية انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس وفي مقدمتها إيران، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد اعتمدت مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، مركزا رئيسيا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحي بداخلها.