ميركل: الهجمات العنصرية في ألمانيا من أهم شواغل الحكومة

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، أن مكافحة ألمانيا لكل من العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام تعد من أعمق شواغل الحكومة الألمانية وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت ميركل في تصريحات نقلتها إذاعة دويتشه فيله الألمانية إن الحكومة اتخذت بالفعل مجموعة من الإجراءات لمكافحة التطرفعقب استهداف كنيس في مدينة هالة الألمانية العام الماضي.. معربةً عن أملها في أن تُحدث هذه الإجراءات تأثيرًا.
وأكدت المستشارة الألمانية أنه يحق للجميع في ألمانيا أن يشعروا بالأمان بغض النظر عن دينهم أو لون بشرتهم.
وجاءت تصريحات ميركل متزامنة مع لقاء أعضاء من مجلس الوزراء الألماني قادة المجموعات المهاجرة لبحث سبل حماية المواطنين من العنف والتهديدات الناجمة عن الجناح اليميني المتطرف عقب هجمات متطرفة استهدفت مقهيين في ألمانيا الشهر الماضي.
وأعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أمس الأول السبت، تأسيس مجموعة خبراء مستقلة بشأن مكافحة كراهية الإسلام "إسلاموفويا" والتي تحذو حذو الفرق الوزارية المعنية بمكافحة معاداة السامية.
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