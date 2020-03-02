ترامب يلتقي بشركات الأدوية لبحث التقدم في إنتاج لقاح كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ، الاثنين، أنه سيلتقي مسئولين من كبرى شركات الصناعات الدوائية في البيت الأبيض لبحث التقدم الذي تم إنجازه بخصوص إنتاج لقاح وعلاج لفيروس كورونا المستجد..مؤكدًا أن ثمة تقدما في هذا الصدد وفقاً لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.

وكتب ترامب ، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، : "ألتقي مع كبرى شركات الأدوية اليوم في البيت الأبيض بخصوص (إنتاج) لقاح وعلاج (لفيروس كورونا) يجري إحراز تقدم".



وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن قبل يومين أنه سيلتقي بأكبر شركات الأدوية لبحث تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا بشكل عاجل، وقال نائبه مايك بنس لاحقا إن بلاده ستختبر لقاحا للفيروس خلال أسابيع.



وارتفعت ليل أمس حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى شخصين بينما وصل عدد من شُخصت إصابتهم بالفيروس إلى 89 شخصا.