ارتفاع حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 108 بسنغافورة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 108 حالات، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته شبكة "سي إنإن" الأمريكية اليوم أن الحالتين ليس لديهما سجل سفر خلال الفترة الأخيرة إلى الصين، وإلى مدينتي تايجو وتشونجدو بكوريا الجنوبية المتفشي بهما الفيروس، بينما كان أحدهما على صلة بمجموعة من 12 حالة مؤكد إصابتها بالفيروس في شركة داخل البلاد.
ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن 78 مريضًا قد تعافوا من إصاباتهم بالفيروس وخرجوا من المستشفى، فيما لا يزال هناك 30 حالة أخرى مؤكد إصابتها بالفيروس تتلقى العلاج اللازم في المستشفى، من بينها 6 حالات يرقدون في حالة صحية حرجة.
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