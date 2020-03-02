مقتل وإصابة 10 مدنيين في انفجار بالقرب من ملعب كرة قدم في شرق أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حاكم خوست، طالب خان منجال، اليوم الاثنين مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة سبعة آخرين إثر وقوع انفجار بالقرب من ملعب كرة قدم في منطقة "نادر شاه كوت" الواقعة في إقليم "خوست" بشرق البلاد وفقاً لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.

وقال منجال - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن الانفجار وقع حينما توقفت دراجة بخارية بالقرب من الملعب.

وأضافت القناة أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن

مسئوليتها عن الحادث.يذكر أن الانفجار يأتي عقب يومين من توقيع اتفاقية سلام بين حركة "طالبان" الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة القطرية "الدوحة". ويهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء النزاع المستمر منذ 18 عامًا في افغانستان؛ حيث تم توقيعه عقب مرور أسبوع على اتفاق وقف أعمال العنف بين الجانبين.