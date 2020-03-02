اليمن: نزوح 25 ألف أسرة من محافظة الجوف جراء التصعيد الحوثي

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، أن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة "الجوف" شمالي شرق البلاد، أجبر عشرات الآلاف على النزوح إلى محافظة مأرب وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأوضحت الوحدة التنفيذية - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين أنها رصدت نحو 25 ألف أسرة نازحة قادمة من "الجوف" خلال

24 ساعة، مشيرة إلى أن النزوح الأخير أكبر من قدرات الوحدة والسلطة المحلية والمجتمع، كما أنها أكبر من قدرات المنظمات العاملة في مأرب.وأضافت أن النازحين يواجهون وضعًا مأساويًا بعد أن أجبرهم التصعيد العسكري بمحافظة "الجوف" على النزوح إلى مأرب المتاخمة، كما أطلقت الوحدة نداء استغاثة للمنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل الإنساني؛ للتحرك العاجل لإغاثتهم.. محذرة في الوقت ذاته من حدوث كارثة إنسانية في المحافظة جراء استمرار التصعيد العسكري.وشهدت محافظة الجوف موجة نزوح واسعة للأهالي عقب معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، فيما غادرت مئات الأسر منازلها في مديريتي الحزم عاصمة محافظة الجوف ومديرية الغيل، تزامنًا مع هذه المعارك، وفي ظل انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت عن أجزاء واسعة من المحافظة، ما جعلها تعيش في عزلة عن العالم.