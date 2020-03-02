كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الاثنين، اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد، وفقاً لما نقله موقع "سبوتنيك".

هذا وأعلنت الصحة التونسية، بعد ظهر اليوم، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في تونس، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 عاما"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات".