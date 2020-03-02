كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد المهدي" يدعو إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة في أسرع وقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، مساء اليوم الإثنين، إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكسل الحكومة.

وأقترح عبد المهدي إجراء انتخابات مبكرة في يوم 4 من ديسمبر المقبل، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وأعلن علاوي، مساء أمس الأحد، إنسحابه من التكليف بشأن تشكيل الحكومة، عقب أن اخفق البرلمان اليوم في عقد جلسة استثنائية، كانت مخصصة لتمرير الحكومة بسبب رفض أغلب الكتل السنية، والكورد، وكتل شيعية.