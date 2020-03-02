كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اسكتلندا: في حالة انتشار كورونا يمكن لـ 250 ألف شخص دخول المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنبأت الحكومة الاسكتلندية بإدخال ما يصل إلى 250,000 شخص إلى المستشفى في حالة تفشي فيروس كورونا إلى وباء واسع النطاق.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت كبير المسؤولين الطبيين "كارولين كالديروود": إنه "في ظل أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يصاب ما يصل إلى 80٪ من سكان اسكتلندا بالفيروس على مدى عدة أشهر، مع احتمال إصابة 20٪ منهم".

وبناءً على نموذج تفشي المرض في الصين، يجب إدخال حوالي 4٪ إلى المستشفى خلال فترة تفشي المرض إذا وصل إلى أعلى معدل نظري للعدوى في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ظهرت الحالة الأولى في اسكتلندا يوم الأحد، والتي شملت مريضًا سافر مؤخرًا إلى تيسايد من شمال إيطاليا.

تم إصدار القليل من التفاصيل ولكن من المعروف أن المريض قد تم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي وأنه ليس مريضًا بشكل خطير.

وتتابع دائرة الصحة الوطنية جهات اتصال المريض لتعقب أي شخص آخر يحتمل إصابته.

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وسيناقش وزراء الاتحاد الأوروبي الاستجابات المحتملة على تفشي فيروس كورونا في اجتماعات استثنائية هذا الأسبوع، وسط تزايد القلق بشأن انتشار الوباء إلى معظم بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقال ماريو سينتينو، رئيس مجموعة اليورو للدول التي تستخدم عملة اليورو، في تغريدة له على موقع "تويتر"، الأسبوع الماضي: "سيعقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مؤتمرًا عبر الهاتف، يوم الأربعاء لتنسيق الاستجابات الوطنية لتفشي المرض"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف "سينتينو"، أن المؤتمر عن بعد سيكرس لتقييم الوضع، قبل الاجتماعات الرسمية المقررة بالفعل في غضون أسبوعين.

يثير انتشار الفيروس تساؤلات حول اقتصاد الاتحاد الأوروبي وإدارة منطقة شنجن الأوروبية المفتوحة الحدود وكذلك التسبب في مخاوف صحية.