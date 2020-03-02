كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تؤكد على مواصلة جهودها في منع تفشي "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء اليوم الاثنين، إن "الوضع الصحي في البلاد مستقر"، مشيراً إلى أن "الجهود الوطنية مستمرة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأوضح آل خليفة: أن "الوضع الصحي العام في البحرين مستقر، وستواصل جهودها من خلال الحملة الوطنية التي تقوم بواجبها الوطني على كافة الأصعدة لمنع انتشار الفيروس، ونحن على أمل أن يزول في وقت قريب"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بنا".

كما وجه الحكومة، خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسته، إلى رفع الطاقة الاستيعابية للعلاج، مع أهمية توفير أقصى درجات الراحة وتطبيق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية للذين يتلقون العلاج ويتماثلون للشفاء.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت يوم أمس الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يزيد عدد الحالات المؤكدة إلى 47 حالة.