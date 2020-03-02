أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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أخبار عاجلة الآن || أستراليا: إصابة راكبة على رحلة تابعة للخطوط القطرية بـ"كورونا"

تسعى السلطات الاسترالية إلى التواصل مع ركاب كانوا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى سيدني الأسبوع الماضي والذين كانوا يجلسون بالقرب من امرأة تأكد فيما بعد أنها الحالة السادسة لفيروس كورونا في نيو ساوث ويلز. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "جونسون": أزمة تفشي كورونا ستزداد سوءاً خلال الأيام المقبلة

اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأثنين، بأن أزمة فيروس كورونا ستزداد سوءًا في الأيام القليلة المقبلة؛ حيث قام بتوقيع خطة قتال مع 4 دول لمعالجتها. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إسرائيل تستهدف سيارة مدنية بصاروخ في الجولان

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخ من فوق الجولان السوري المحتل سيارة مدنية في عين التينة بريف القنيطرة اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الاثنين.

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