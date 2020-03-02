كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون: الإفراج عن مريض "كورونا" بالخطأ من الحجر في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لصحيفة "1 اهيل" الأمريكية تم إطلاق المريض على الجمهور عقب نتيجة اختبار سلبي كاذب.
وقال عمدة سان أنطونيو رون نيرينبرج: إن المريض كان في الحجر الصحي بعد اشتباه حصوله على "كورونا" حيث تم إجراء اختبار سلبي على COVID-19 مرتين.
وخرج المريض من مركز تكساس للأمراض المعدية يوم السبت الماضي قبل أن يسجل اختبار ثالث نتائج إيجابية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي انتقادات فيما يتعلق بكيفية دعمهم لمقدمي الرعاية الصحية المحليين قبل تفشي فيروس كورونا.
وقفزت الحالات في الولايات المتحدة على مدار الأيام القليلة الماضية، وأرسلت مختبرات الولاية والمحليات مجموعات اختبار الأسبوع الماضي، هذه هي مجموعات اختبار محدثة بعد الإصدار الأول الذي تضمن كاشف أعطى نتائج غير حاسمة.
وتشير شبكة "سي إن إن" أيضًا إلى أن الأطباء في الولايات المتحدة قالوا إن مركز السيطرة على الأمراض لم يقدم "معلومات مهمة" يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة المرضى المصابين.
وصرح الدكتور "إيروين ريدليندر"، مدير المركز الوطني للتأهب للكوارث في جامعة كولومبيا، لشبكة سي إن إن: "إنها حقيقة طبية أنه من الضروري للغاية أن يقوم الأطباء الذين لديهم خبرة في حالة معينة بنشر المعلومات مع الآخرين".