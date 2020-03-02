كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون: الإفراج عن مريض "كورونا" بالخطأ من الحجر في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولون في مدينة "سان أنطونيو" في ولاية تكساس الأمريكية، أن المريض الذي تم الإفراج عنه مؤخرًا من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أثبت فيما بعد إصابته بالفيروس التاجي COVID-19 المتفشي في الولايات المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "1 اهيل" الأمريكية تم إطلاق المريض على الجمهور عقب نتيجة اختبار سلبي كاذب.

وقال عمدة سان أنطونيو رون نيرينبرج: إن المريض كان في الحجر الصحي بعد اشتباه حصوله على "كورونا" حيث تم إجراء اختبار سلبي على COVID-19 مرتين.

وخرج المريض من مركز تكساس للأمراض المعدية يوم السبت الماضي قبل أن يسجل اختبار ثالث نتائج إيجابية.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي انتقادات فيما يتعلق بكيفية دعمهم لمقدمي الرعاية الصحية المحليين قبل تفشي فيروس كورونا.