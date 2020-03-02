كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. شركة طيران أمريكية تعلن تعليق رحلاتها إلى ميلانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "دلتا"، التي تعد ثاني أكبر شركة طيران أمريكية، مساء اليوم الإثنين، أنها علقت جميع رحلاتها إلى مدينة ميلانو الإيطالية، حتى شهر مايو المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة الأميركية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "شركة دلتا أوقفت مؤقتا رحلاتها اليومية بين نيويورك - مطار جون إف. كينيدي الدولي ومطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية"، موضحة أنها "ستستأنف الرحلات من وإلى مدينة ميلانو، اعتبارًا من من يوم 1 ويوم 2 مايو، على التوالي".

ومن المقرر أن يتم تسيير آخر رحلة دلتا إلى ميلانو، في وقت سابق من اليوم، وآخر رحلة من ميلانو يوم غد الثلاثاء الموافق 3 مارس.

Advertisements

وأوصت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها بعدم السفر إلى إيطاليا بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وبلغت حالات الوفاة بالفيروس المستجد في إيطاليا 1694 حالة، توفي بينهم 34 شخصا، وتعافى منهم 83 شخصًا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 89198 شخصًا، توفي منهم 3048 شخصًا، فيما شفي حتى الآن 45175 شخصًا، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.