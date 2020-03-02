كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. مصرع قياديين حوثيين على يد الجيش الوطني بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دارت معارك بين الجيش الوطني اليمني، يوم أمس الأحد، وجماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية، أدت إلى مقتل اثنان من القيادات الميدانية للحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية: إن "قائد كتائب الاقتحام الحوثية زيد الشريف قتل اليوم في الجوف، أثناء محاولة الميليشيا اقتحام أحد مواقع القوات الحكومية"، مؤكدة على مصرع المدعو أبو سجاد السقاف مشرف عناصر القناصة في الجوف، وهو أحد القيادات الميدانية البارزة للجماعة.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الجيش تحركت قبل ساعات إلى مدينة الحزم، وتخوض في هذه الأثناء معركة تحرير المدينة من عناصر مليشيا الحوثي.

ويأتي ذلك فيما أفادت مصادر عسكرية في مأرب أن وحدات الجيش، التي انسحبت تكتيكيا من مدينة الحزب أعادت ترتيب صفوفها في معسكر اللبنات شرق الحزب، استعدادًا لدحر الميليشيات من مناطق وادي الجوف واستعادة السيطرة الكاملة على مدينة الحزم.