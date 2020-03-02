كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يعترف: أزمة تفشي كورونا ستزداد سوءاً خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأثنين، بأن أزمة فيروس كورونا ستزداد سوءًا في الأيام القليلة المقبلة؛ حيث قام بتوقيع خطة قتال مع 4 دول لمعالجتها.

بعد أن ترأس اجتماعًا طارئًا هذا الصباح، أصر رئيس الوزراء على أن هيئة الصحة الوطنية مستعدة جيدًا للسيطرة على الفيروس -حيث يستمر عدد الحالات في الارتفاع في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، وقع جونسون هذا الصباح على خطة مع أربع دول حول كيفية معالجتها إذا ازدادت سوءًا، حيث وصل عدد القتلى في بريطانيا إلى 36 حالة أمس.

ستتضمن الخطة، التي سيتم نشرها غدًا الثلاثاء، مزيدًا من التفاصيل حول متى يمكن أن تحدث إجراءات مثل إغلاق المدارس وحظر التجمعات الجماهيرية.

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وسوف تحتوي على تدابير محددة للمساعدة في حماية كبار السن والأكثر ضعفا.

وفي الوقت الحالي، تقوم هيئة الصحة الوطنية بتنفيذ إجراء من أربع نقاط يتمثل في "احتواء، تأخير، بحث، تخفيف" لمعالجة المرض.

لكن رئيس الوزراء قال: إن "مثل هذه القرارات الصارمة لن تتخذ إلا بناءً على نصيحة كبار المستشارين العلميين".