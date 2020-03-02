كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات توضح حقيقة السماح لنزلاء فندقين مغادرة الحجر دون فحوصات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقائية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، أنها تنفي ما تداول بشأن السماح لنزلاء الفندقين اللذين تم تطبيق عليهم نظام الحجر الصحي، المغادرة دون إجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضحت وزارة الصحة أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، بحسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

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كما طلبت من المواطنين والمقيمين تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات والمعلومات الخاطئة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويذكر أن دائرة الصحة أبوظبي، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية المختصة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، يوم الخميس الماضي، لشخصين من الجنسية الإيطالية، وتتلقى الحالتان المصابتان، وهما من حملة الجنسية الإيطالية، العناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة، وفقًا لما ذكرته وكالة "وام".