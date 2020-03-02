“حاولا بث ادعاءات كاذبة”.. شرطة مراكش تحقق مع شابين يدعيان الإصابة بـ”كورونا”

أعلنت المصالح الأمنية، التابعة لولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، فتح تحقيق مع شابين، كانا بصدد تصوير فيديو، يزعمان فيه بأنهما مصابان بفيروس “كورونا”.
وقالت مديرية الأمن، في بلاغ، نشرتها عبر حسابها في “تويتر”، إن الموقوفين “كانا بصدد تصوير شريط يزعمان فيه أنهما كانا في دولة أجنبية، وأصيبا بفيروس كورونا”.
وحاول الشابان، حسب البلاغ ذاته، توثيق ردود أفعال المواطنين جراء “هذه الادعاءات الكاذبة”.
وكانت الشرطة في مدينة تطوان أوقفت، يوم الخميس الماضي، شاباً ظهر في شريط فيديو يُخبِر بانتشار فيروس كورونا داخل المدينة.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن حملة لـ “#مكافحة_الأخبار_الزائفة”، إنه تم توقيف الشاب بعدما “ظهر في شريط فيديو، مدعياً تسجيل وفيات مزعومة، بسبب الفيروس الوبائي”.
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