بينهم مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة.. تأجيل الحكم في قضية المتابعين بشغب “الكلاسيكو”

سعد فاروق – صحافي متدرب

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، في جلسة اليوم الاثنين، الحكم على 13 متابعا في قضية أحداث مؤجل الجولة 15 بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي، إلى غاية يوم الخميس المقبل من أجل النطق بالحكم، وهو التأجيل الثالث على التوالي.

وحسب مصدر “اليوم 24 ” فإن دفاع المتهمين تقدم بطلب متابعة المتهمين في حالة سراح ويبلغ عددهم 10 متهمين، 8 مشجعين للجيش الملكي واثنين من جماهير الرجاء، في وقت تم فيه تمتيع ثلاثة آخرين بالسراح المؤقت في الجلسة السابقة، بينهم مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويواجه المتهمون ثهما ثقيلة، وفق ما اطلع عليه “اليوم 24″، والمتمثلة في “إهانة موظفين عمومين، وتعريضهم للضرب والجرح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والمساهمة في أعمال العنف أثناء مباراة رياضية في مكان عمومي، وقع خلالها إضرار بأملاك منقولة مملوكة للغير، وإلقاء مواد صلبة وأحجار ومواد حارقة من شأنها إلحاق ضرر بالغير والمنشآت، والدخول إلى ملعب تجري فيه مباراة بحمل السلاح وأشياء بها أشعة ليزر أو مادة قابلة للاشتعال”.

وعاشت جنبات المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الأربعاء 13 فبراير المنقضي أحداث شغب خطيرة، بين جمهوري الرجاء الرياضي والجيش الملكي، بعد نهاية المقابلة.