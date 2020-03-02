جماهير الزمالك المصري “تختار” بنشرقي كأفضل لاعب في الشهر

اختارت جماهير الزمالك المصري، نجمها المغربي أشرف بنشرقي، كأفضل لاعب خلال شهر فبراير الماضي، بعد تألقه في المباريات الأخيرة والظهور بمستوى ملفت للأنظار.

وصوتت جماهير الزمالك على بنشرقي في الحسابات الرسمية للفريق بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قاد ناديه لتحقيق لقبين في ظرف أسبوع، وهما كأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري على حساب الترجي التونسي والغريم الأهلي تواليا.

وسجل بنشرقي في آخر مباراة خاضها مع الزمالك، إذ قاده للفوز من جديد على الترجي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي لعبت يوم الجمعة الماضي بالقاهرة المصرية، بعدما انتهت المباراة بانتصار الفريق المصري بثلاثة أهداف لهدفين.

وانتقل مهاجم المغرب الفاسي والوداد الرياضي السابق، إلى الزمالك المصري قادما إليه من الهلال السعودي، بعدما خاض فترة إعارة بـ”لانس” الفرنسي في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

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