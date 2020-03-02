الشوبي يوجه أسهم الانتقاد لإحدى دور السينما المحتضنة للمهرجان الوطني للفيلم

وجه الفنان محمد الشوبي انتقاده للمسؤولين عن سينما روكسي بطنجة، وذلك على هامش المهرجان الوطني للفيلم، الذي يقام بعاصمة البوغاز للمرة 21.

ولم تعجب حالة الكراسي “المتهالكة” الشوبي، ليستغل حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ليوجه رسالة للمسؤولين الغافلين عن هذه السنيما التي تحتضن جزء من أنشطة المهرجان.

وكتب الشوبي في تدوينته: “على إدارة سينما روكسي أن ترمم الكراسي قبل أن تتلاشى..”

وتحتضن سينما روكسي إلى جانب فضاءات أخرى، المهرجان الوطني للفيلم، الذي انطلق، في 28 فبراير الماضي، ويستمر إلى غاية 7 مارس الحالي.