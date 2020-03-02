باطمة أمام القضاء في قضية أخرى.. المحكمة أجلت الملف بعد تخلفها ومحاميتها عن الحضور

أجلت، صباح اليوم الاثنين، هيأة المحكمة، للمرة الثانية على التوالي، قضية دنيا باطمة، وإحدى الصحافيات، بعدما غابت الأولى، ومحاميتها عن الحضور إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

وقرر القاضي تأجيل النظر في الملف لنفس السبب، وهو غياب باطمة، ومحاميتها، ويرتقب أن تعقد الجلسة المقبلة، يوم 23 مارس الحالي.

وكانت باطمة قد قدمت شكاية في حق صحافية، نشرت خبرا عن وجود اشتباه لتورطها في ملف حمزة مون بيبي بذريعة أن ذلك زائف، ويشوه سمعتها، قبل أن تستدعيها الفرقة الوطنية للتحقيق معها في نفس الموضوع، وتتأكد تلك الأخبار، التي دفعتها لتحريك المتابعة في حق الصحافية.

وتنتظر باطمة قضية أخرى متهمة فيها، وهي الاشتباه في تورطها في ملف “حمزة مون بيبي”، إلى جانب مشاهير آخرين، علما أن 4 متهمين آخرين أدانتهم المحكمة بالحبس لمدة سنتين بعد ثبوت تورطهم في نفس الملف.