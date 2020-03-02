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الإمارات تنفي السماح بمغادرة نزلاء الفندقين المطبق بهما الحجر الصحي 

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نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات ما تم تداوله حول السماح لنزلاء الفندقين اللذين تم تطبيق نظام الحجر الصحي عليهما، المغادرة دون اجراء الفحوصات اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وذلك حسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة.

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