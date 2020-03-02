شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تسجل أول إصابة بكورونا قادمة من إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين أن صاحب الحالة هو شاب روسي كان قد أُصِيْبَ بالعدوى أثناء عطلة في إيطاليا في فبراير الماضي وذلك قبل أن يعود إلى موسكو.
يذكر أن عدد سكان العاصمة الروسية يتجاوز 12 مليون نسمة.
وذكرت السلطات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية، أن الرجل يعيش في محيط موسكو وكان قد أخطر عن حالته قبل بضعة أيام في أحد المستشفيات، ونوهت إلى أن الأعراض الظاهرة عليه طفيفة وأنه متواجد حاليا
في العزل الطبي في المستشفى.
كانت روسيا قد أغلقت حدودها البالغ طولها أكثر من 4000 كيلومتر مع الصين لتقليص خطر تسلل الفيروس.
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