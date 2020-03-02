كورونا يودي بحياة مسؤول إيراني رفيع المستوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

توفي الاثنين، مسؤول إيراني رفيع، إثر إصابته بفيروس كورونا، بعد يومين على وفاة نائب إيراني بنفس المرض.



وأفادت وكالة تسنيم بأن محمد مير محمدي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام توفي إثر تدهور وضعه الصحي جراء فيروس كورونا.

وتوفي المسؤول الإيراني في مستشفى "مسيح دانشوَري" بطهران، بعد أن رقد لأيام فيه للعلاج من الفيروس الذي انتقل إليه، بعد إصابة والدته به.

كما ذكرت الوكالة أن والدته أيضاً، وهي شقيقة المرجع الشيعي شبيري زنجاني توفيت قبل أيام.

Advertisements

يشار إلى أن المجلس يقدم المشورة للمرشد الإيراني علي خامنئي، كما يقوم بتسوية النزاعات بين المرشد والبرلمان.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد أفادت، السبت، بوفاة النائب محمد علي رمضاني، بعد إصابته بالمرض.

وتتزايد حالات الإصابة بكورونا بين المسؤولين الإيرانيين فبعد وفاة رمضاني، أعلنت معصومة آقابور عليشاهي، النائبة في البرلمان الإيراني، إصابتها أيضاً.

وأضافت النائبة عن مدينة شبستر، قبل يومين أنها شاركت في اجتماعات البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع الماضي، وأن أعراض الفيروس ظهرت عليها منذ الأربعاء، مؤكدة أنها تلقت نتائج تحاليلها.

يأتي هذا بعد إصابة 5 نواب سابقين، بحسب ما أكد المتحدث باسم البرلمان، أسد الله عباسي في تصريحات سابقة.