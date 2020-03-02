السعودية: تكثيف الإجراءات الاحترازية  الصحية بالحرم المكي والمسجد النبوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات كثفت الرئاسة العامة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا.

وبين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، أن مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهاز يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد, و معقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات, ومتابعة السجاد وتعقيمه.

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