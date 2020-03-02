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الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أمريكا وحركة طالبان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أمريكا وحركة طالبان

متابعات_الخليج 365

رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان.

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وأعربت عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق السلام والأمن في جميع أنحاء أفغانستان.

 

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم إن دولة الإمارات تأمل بأن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق نحو الاستقرار في أفغانستان، وأن يؤدي إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، بما يحقق السلام والرخاء للشعب الأفغاني الصديق

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