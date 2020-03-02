"هابي" السوبرماركت الأرخص بحسب المواطنين اللبنانيين

في ظل الإرتفاع المستمر والمتسارع للأسعار الذي تشهده البلاد يومياً، والذي طال بعض أصناف السلع الغذائية بنسبة وصلت إلى 40%أحياناً، منح اللبنانيون سوبرماركت هابي لقب السوبرماركت الأرخص والأوفر في لبنان نتيجة استطلاع رأي شمل حوالي 1200 مواطن لبناني في كل من منطقة بيروت، كسروان والمتن وأظهر أن أسعار هابي هي الأوفر في السوق مقارنةً مع أسعار المتاجر الأخرى.

ونال السوبرماركت الذي يقدم مفهوم عصري وإقتصادي جديد للتسوق في لبنان معروف عالمياً بال "دسكونت ستور" ثقة اللبنانيين بفضل أسعاره المخفّضة على كافة السلع طيلة العام وليس فقط في هذه الفترة التي تمر بها البلاد.

كونه تابع لمجموعة سبينيس ويستفيد من قدرتها الشرائية الهائلة، ينفرد هابي ببيع المنتجات المحلية بسعر التكلفة مما يساعد المتسوق على التوفير، كما يعرض هابي لزبائنه مجموعة كبيرة من المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية ضمن الماركة التجارية الخاصة ب"هابي" والمصنعة في لبنان والعالم من قبل شركات رائدة في هذا المجال تحت ضمان الجودة التابع لسبينيس.

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يقدم هابي منتجات عالمية لمتسوقيه يستوردها حصرياً من أوروبا وأميركا تنافس أكبر العلامات التجارية من حيث الجودة والسعر.واللافت أن هابي يحرص بشكل دائم على إرشاد متسوقيه على أحدث العروضات الحصرية الموجودة، ما يزيد من فرصهم في التوفير وذلك عبر الكتيب الخاص بالعروضات المتوفر أسبوعيا عند نقطة الدخول.

ما يزيده تميزاً لدى المتسوقين اللبنانيين، النقاط التي يوزعها هابي على منتجاته، الأمر الذي يتيح لهم تجميعها وإستبدالها بقسائم شرائية أو جوائز فورية لاحقًا.







