الدفاع المدني: سقوط جريح جراء حادث صدم في طريق الجديدة

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن نقل عناصرها لجريح من التابعية السورية الى ​مستشفى المقاصد​ جراء تعرضه ل​حادث صدم​ وقع بين ​دراجة نارية​ و شاحنة نقل في ​طريق الجديدة​ - ​بيروت​.

تجدر الإشارة إلى أن العناصر توجهوا لتنفيذ المهمة على متن دراجة الإسعاف Moto ambulance للتمكن من تقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصاب تلافياً لزحمة السير التي تعيق وصول ​سيارة​ الاسعاف في الوقت المناسب.

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