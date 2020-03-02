أفادت المديرية العامة للدفاع المدني عن نقل عناصرها لجريح من التابعية السورية الى مستشفى المقاصد جراء تعرضه لحادث صدم وقع بين دراجة نارية و شاحنة نقل في طريق الجديدة - بيروت.
تجدر الإشارة إلى أن العناصر توجهوا لتنفيذ المهمة على متن دراجة الإسعاف Moto ambulance للتمكن من تقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصاب تلافياً لزحمة السير التي تعيق وصول سيارة الاسعاف في الوقت المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: سقوط جريح جراء حادث صدم في طريق الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.