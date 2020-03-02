قرار إداري بإقفال الأسواق الشعبية ضمن محافظة البقاع موقتا للوقاية من كورونا

أعلن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، في قرار أصدره حمل الرقم 5/م، أنّ "بناءً على مقتضيات الصحة العامة والسلامة العامة وبهدف إتخاذ الإجراءات الإحتياطيّة والتدابير الوقائيّة والإحترازيّة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، تقرّر ما يلي:
- المادّة الأولى: تُقفل إداريًّا وبصورة موقتة كلّ الأسواق الشعبيّة الواقعة ضمن نطاق أقضية محافظة البقاع كافّة.
- المادّة الثانية: تكلّف البلديات كافّة بتنفيذ مضمون هذا القرار وإجراء المراقبة والمتابعة كلّ ضمن نطاقه.
- المادّة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبقى ساري المفعول حتّى إشعار آخر".
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