قرار إداري بإقفال الأسواق الشعبية ضمن محافظة البقاع موقتا للوقاية من كورونا

أعلن محافظ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جودة​، في قرار أصدره حمل الرقم 5/م، أنّ "بناءً على مقتضيات ​الصحة العامة​ و​السلامة العامة​ وبهدف إتخاذ الإجراءات الإحتياطيّة والتدابير الوقائيّة والإحترازيّة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، تقرّر ما يلي:

- المادّة الأولى: تُقفل إداريًّا وبصورة موقتة كلّ الأسواق الشعبيّة الواقعة ضمن نطاق أقضية محافظة البقاع كافّة.

- المادّة الثانية: تكلّف ​البلديات​ كافّة بتنفيذ مضمون هذا القرار وإجراء المراقبة والمتابعة كلّ ضمن نطاقه.

- المادّة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبقى ساري المفعول حتّى إشعار آخر".