اجراءات وزارة العدل في مواجهة الكورونا بقصور العدل

أعلنت ​وزارة العدل​ عن سلسلة إجراءات لمنع تفشي ​فيروس كورونا​ في قصور العدل تتمثل بـ"اقتصار الدخول لقصور العدل العدل في جميع المحافظات والأقضية على ​القضاة​ والمحامين والمتقاضين والموقوفين والمساعدين القضائيين، وذلك تخفيفا للاكتظاظ المعتاد في هذه القصور".

ومن الإجراءات "التأكيد على وجوب التقيد بوسائل تطهير اليدين قبل المس بالملفات القضائية وبعد ذلك، والإلتزام بالخضوع لفحوص الحرارة عند مداخل قصور العدل، والتقيد بالتعاميم الإضافية التي يتخذها كل من الرؤساء الأول الإستئنافيين في منطقته".