منظمة الصحة العالمية ترسل فريقا ومساعدات طبية إلى إيران عبر الإمارات

أرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا ومستلزمات طبية إلى إيران وذلك للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في هذا البلد، مستعينة بطائرة عسكرية إماراتية انطلقت من دبي محمّلة بأطنان من الأقنعة وأجهزة الاختبار.
وأكد روبير بلانشار من قسم العمليات في مقر المنظمة في دبي إنّ "الرحلة على متن الطائرة العسكرية الإماراتية "تحمل 7,5 أطنان من المستلزمات الطبية والمعدات الضرورية لمنع الانتشار والسيطرة، من أجل دعم العاملين في مجال الصحة في إيران".
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