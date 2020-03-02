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منظمة الصحة العالمية ترسل فريقا ومساعدات طبية إلى إيران عبر الإمارات

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أرسلت ​منظمة الصحة العالمية​ فريقا ومستلزمات طبية إلى ​إيران​ وذلك للمرة الأولى منذ تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في هذا البلد، مستعينة ب​طائرة​ عسكرية إماراتية انطلقت من دبي محمّلة بأطنان من الأقنعة وأجهزة الاختبار.

وأكد روبير بلانشار من قسم العمليات في مقر المنظمة في دبي إنّ "الرحلة على متن الطائرة العسكرية الإماراتية "تحمل 7,5 أطنان من ​المستلزمات الطبية​ والمعدات الضرورية لمنع الانتشار والسيطرة، من أجل دعم العاملين في مجال الصحة في إيران".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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