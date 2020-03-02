الثانوي والاساسي والمهني بعد لقاء المجذوب: الحضور للمدارس فقط للإدارة

أعلنت روابط أساتذة ​التعليم الثانوي الرسمي​، ومعلمي ​التعليم الأساسي الرسمي​، و​التعليم المهني والتقني​ الرسمي ، أنه "بناء على دعوة وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​، عقد في مكتبه، سيقتصر الحضور على الهيئة الإدارية في كل مؤسسة من مدير، وناظر إداري، ومكننة، ومرشد صحي، لمواكبة تعقيم المؤسسة وإنجاز الأعمال الإدارية وإعداد الإرشادات الصحية للطلاب".

وأشارت الروابط في بيان الى أن الاجتماع "ناقش قرار إقفال ​المدارس​ والثانويات والمعاهد المهنية حرصا على سلامة التلامذة و​الطلاب​ من انتقال أي عدوى لهم من فايروس ​كورونا​، وكان ​النقاش​ يدور حول جدوى حضور الأساتذة والمعلمين بغياب الطلاب، وهم معنيون أيضا، بسلامتهم ولا يمكن تطبيق أسلوب التعليم بواسطة ​وسائل التواصل الاجتماعي​ لأنه لا يمكن أن يكون متاحا أمام جميع الطلاب بغياب أي خطة أو برنامج مسبق يتم العودة إليه خصوصا في الأزمات، وفي الوقت عينه هناك مشكلة عدم احتساب ساعات المتعاقدين في ظل إقفال المدارس والثانويات والمعاهد".

وكان موقف جميع الروابط والنقابة "أن يقتصر الحضور على الهيئة الإدارية في كل مؤسسة (مدير - ناظر إداري - مكننة - مرشد صحي) لمواكبة تعقيم المؤسسة وإنجاز الأعمال الإدارية وإعداد الإرشادات الصحية للطلاب. أما في ما خص المدارس والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية فيعمل بما صدر عن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني. وسيصدر توجيهات من وزير التربية كي يحدد المدير العام للتربية تنظيم عمل الهيئات الإدارية والتعليمية في الثانويات والمدارس".