وزير البيئة التقى رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية

التقى وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار في مكتبه في الوزارة، رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية جوزيف جبرا، يرافقه كل من مستشاره كريستيان اوسي، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الخدمات روي مجدلاني، والمستشارة القانونية نور حجار.
وقد جرى التداول في سبل التعاون بين وزارة البيئة والجامعة الاميركية اللبنانية ، وأعرب رئيس الجامعة عن استعداده لوضع كل الامكانات والخبرات الاكاديمية المتوافرة في خدمة الوزارة.
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