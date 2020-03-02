وزير البيئة التقى رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية

التقى وزير ​البيئة​ والتنمية الادارية ​دميانوس قطار​ في مكتبه في الوزارة، رئيس ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ ​جوزيف جبرا​، يرافقه كل من مستشاره كريستيان اوسي، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الخدمات روي مجدلاني، والمستشارة القانونية نور حجار.

وقد جرى التداول في سبل التعاون بين ​وزارة البيئة​ و​الجامعة الاميركية​ اللبنانية ، وأعرب رئيس الجامعة عن استعداده لوضع كل الامكانات والخبرات الاكاديمية المتوافرة في خدمة الوزارة.

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