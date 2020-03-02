عبد الصمد اجتمعت بمديري الأخبار المرئية: نعمل على خطة متكاملة للاعلام

تمنت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ من مديري ​الأخبار​ المرئية "التعاون المثمر ووضع ​سياسة​ عامة مبنية على الإيجابية في نقل الخبر لإيصال الصورة بشكل حضاري"، مؤكدة أن "الاولوية هي للوطن ولخيره".

وأشارت خلال اجتماع في مكتبها مع مديري ​الاخبار​ في الوسائل الاعلامية المرئية العاملة في ​لبنان​، إلى أن "دور الوزارة هو التنظيم والنهوض بالقطاع، بالاضافة الى الدور التواصلي بين ​الحكومة​ والجمهور، أي الشعب، وبين الشعب والحكومة"، مؤكدة "أهمية معالجة مشاكل المواطن". مشددةً على "أهمية دقة الأخبار بدءا من ​كورونا​ مرورا باليوروبوند وصولا الى التحقيقات المالية"، مؤكدة أن "الاهم في ملف كورونا ليس قمع الاخبار إنما تنظيمها، لذا اعتمدنا خبر ​الوكالة الوطنية للاعلام​ مصدرا رئيسيا لتكون الصدقية هي الهدف وليس تحويل الاعلام الى رسمي، لأن الأهم في نقل الخبر هو الدقة وليس السرعة".

واعتبرت عبد الصمد أن "الأهم في تغطية أخبار كورونا هو التوعية على خطر هذا الفيروس وكيفية ​الوقاية​ منه عبر ​تقارير​ تعرض يوميا"، مشيدة بمبادرة وسائل الإعلام إلى بثّ إرشادات في هذا المجال. واعتبرت ان "التعاون بين الاعلام العام والخاص أمر صحي"، مشيرة الى أن "الحكومة تقوم بواجباتها بشهادة دول كبرى"، متمنيةً "عدم فتح المجال للاشاعات حول اليوروبوند، بل نقل الخبر من المصدر الرسمي لأن الوضع العام في البلد لا يحتمل أي زعزعة، والأهم هو السلم الاهلي".

وأشارت إلى أن "الأخبار الكاذبة التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي هي مشكلة عالمية وليست فقط محلية، لذا الاهم هو الصدقية والشفافية وشمولية التغطية، ونحن في الوزارة نعمل على خطة لتنظيم الاخبار وضبط الكاذبة منها".