سقوط ثلاثة قتلى و11 جريحا بانفجار في شرق أفغانستان

أسفر هجوم ب​دراجة نارية​ مفخخة خلال مباراة كرة قدم عن مقتل ثلاثة ​مدنيين​ وإصابة 11 بجروح في شرق ​أفغانستان​. وأعلن مدير شرطة ولاية خوست سيد أحمد بابازي انه "انفجرت دراجة نارية مفخخة خلال مباراة كرة قدم في مقاطعة نادر شاه كوت بعد ظهر اليوم، وقتل ثلاثة مدنيين وأصيب 11 بجروح". ويأتي الانفجار بعيد إعلان طالبان عن انتهاء ​الهدنة​ الجزئية.

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