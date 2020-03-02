خارجية العراق: الإتفاق على استقبال فريق طبي من الصين لمعالجة فيروس كورونا

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ​العراق​ية أحمد الصحاف، في بيان، أنّ "وكيل الوزارة الأقدم للشؤون السياسيّة والعلاقات الثنائيّة عبد الكريم هاشم مصطفى التقى سفير ​الصين​ لدى العراق يُرافِقه وفد دبلوماسيّ وفنّي، وبحث الجانبان بالعلاقات الثنائيّة وسبل الإرتقاء بآفاق التعاون بين ​بغداد​ وبكين".

وأعرب مصطفى بحسب البيان، عن "حرص العراق على دعم العلاقات العراقيّة- الصينيّة وصولًا إلى تحقيق شراكة استراتيجيّة بالنحو الّذي يُلبّي طموحات وتطلّعات الشعبَين الصديقَين، ويُحقّق مصالحهما المُشتركة في التقدّم والإزدهار والتنمية".

وأوضح الصحاف أنّ "انعكاسًا لما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين من مراحل مُتقدّمة غير مسبوقة، فقد قدّمت الحكومة الصينيّة إلى العراق مُستلزمات الفحص المختبريّ لفيروس "كورونا"، وذلك بتوفير 1000 شريط للفحص الطبّي لهذا الفايروس (RT-PCR)، كما خصّصت 500000 كمامة"، لافتًا إلى أنّ "الوزارة بدأت التنسيق مع اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس "كورونا" لإيصال هذه الموادّ إلى بغداد".

وبيّن أنّ "الجانبين بحثا بالإفادة من الخبرة الّتي توافرت لدى الصين في مجال مُواجَهة هذا الفيروس والوقاية منه، وقد جرى الإتفاق على استقبال فريق طبّي من الصين يأتي إلى العراق لتقديم الدعم في هذا المجال، وهو فريق مُتخصّص بالكشف عن هذا الفيروس وعلاجه، وطرائق الوقاية منه".